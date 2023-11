La Pie birthday Grand Foyer, Saint-Cyprien (24), 20 janvier 2024, .

La Pie birthday Samedi 20 janvier 2024, 19h30 Grand Foyer, Saint-Cyprien (24) 15

Wesh !! On se retrouve pour La Pie Birthday number two !!!

Grosse teuf !!Gros son !!Prog de fou avec Bøl et Le Mange Bal !! Méga, giga soirée en vue !! On change pas une équipe qui gagne, on vient avec des paillettes, de la fourrure et beaucoup de léopard, car c’est bien connue le léopard pailleté à poil long est l’allégorie de la funnytude!!! Miam miam et glouglou sur place !!!

C’est quoi la prog de fou ????

Bøl affirme une musique massive, brûlante, vibrante, faite de débauche d »énergie, de rythmes obsessifs et d »écrins contemplatifs. Transe Rock / Turbo Jazz ?!!… Un son hybride où se rencontrent jazz débridés, rock progressif, musique minimalisme… le groupe appelle la transe, la rencontre passionnée entre le son et les corps, la nuit et les cœurs ! https://www.youtube.com/watch?v=GkaztbRdac0

Le Mange Bal est le duo intrépide de l’accordéoniste (diatonique) et dompteur de machines ???????????????????????????????? ???????????????????????????????? et du clarinettiste ???????????????? ????????????????????????. Ils ont avalé les perles des répertoires occitans, auvergnats, poitevins et bretons pour les resservir accompagnés d’une onctueuse sauce électro. https://www.youtube.com/watch?v=ho3XMgQG0yw



Tu l’auras compris faut venir avec des hanches en aciers, des genoux en béton, des mollets en or et des chevilles en titane, bouger ton popotin sur le dancefloor de La Pie, ça va déchirer grave !!!

Résa: www.helloasso.com/associations/la-pie-canard-du-perigord/evenements/l-happy-birthday

Grand Foyer, Saint-Cyprien (24) 4, Rue de la Grange des Pères

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T19:30:00+01:00 – 2024-01-20T23:30:00+01:00

baltrad balfolk