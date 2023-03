Balade de reconnaissance des plantes sauvages comestibles dans le parc de la Tour Duguesclin Grand-Fougeray CDC - Bretagne Porte de Loire Communauté Grand-Fougeray Catégories d’Évènement: Grand-Fougeray

Balade de reconnaissance des plantes sauvages comestibles dans le parc de la Tour Duguesclin, 1 avril 2023, Grand-Fougeray

2023-04-01

Ille-et-Vilaine Grand-Fougeray . Isabelle Cheval, paysanne en plantes aromatiques et cueillette sauvage, vous propose une balade de reconnaissance des plantes comestibles printanières au sein du parc de la Tour Duguesclin, à Grand Fougeray. Dans un cadre idyllique, marqué par l’imposante présence de la tour médiévale Duguesclin classée monument historique, le visiteur apprendra à distinguer les différentes variétés de plantes qu’abrite le parc. Créé en 1749 par un armateur malouin, l’arboretum est composé d’espèces indigènes, comme le hêtre, le tilleul ou bien le châtaignier. D’autres espèces plus exotiques ont été ramenées de ses voyages, telles que le sapin de Douglas, le cyprès de Lawson et le thuya géant. La richesse végétale du site procure abri et nourritures à de nombreux oiseaux. La balade aura lieu le samedi 1er avril de 14H30 à 16H30. L’inscription (12euros) ou toute autre demande d’information se fait directement auprès d’Isabelle Cheval au 06 49 45 51 98. +33 6 49 45 51 98 Grand-Fougeray

