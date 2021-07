La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône, La Ciotat Grand Feu d’Artifice du 16 août La Ciotat La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat

Grand Feu d’Artifice du 16 août La Ciotat, 16 août 2021-16 août 2021, La Ciotat. Grand Feu d’Artifice du 16 août 2021-08-16 22:00:00 22:00:00 – 2021-08-16

La Ciotat Bouches-du-Rhône Le 16 août, un magnifique feu d’artifice est tiré du Port Vieux de La Ciotat. De nombreuses animations musicales sont proposées tout au long de la soirée. Le feu d’artifice du 16 août à La Ciotat est toujours un spectacle féérique qui émerveille les nombreux spectateurs à vouloir y assister. +33 4 42 08 61 32 Le 16 août, un magnifique feu d’artifice est tiré du Port Vieux de La Ciotat. De nombreuses animations musicales sont proposées tout au long de la soirée. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Étiquettes évènement : Autres Lieu La Ciotat Adresse Ville La Ciotat lieuville 43.17266#5.61131