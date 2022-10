Grand Festival Une Autre Façon d’Aimer Cabourg, 30 octobre 2022, Cabourg.

Deux jours uniques de rencontres, conférences, partages, musique et spectacles dédiés à l’amour et au bien-être individuel et collectif. Voici une nouvelle occasion de partager des idées avec des auteurs et conférenciers de renom, sur le thème de la relation d’amour, amour de soi, amour de l’autre, amour amoureux, amour de la vie, amour de la terre, etc.

Depuis 18 ans, des milliers de participants viennent et reviennent des 4 coins de France, de Belgique, de Suisse et d’ailleurs pour profiter de cette expérience à nulle autre pareille. Cette année encore, les nombreuses conférences du festival seront une source inoubliable d’enrichissements, de partages, de rires et d’émotions.

