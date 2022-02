Grand Fest-Noz Plédran Plédran Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plédran Côtes d’Armor Plédran A l’occasion de la cérémonie d’ouverture des championnats du monde de canicross à Plédran.

Groupes présents : Digresk, Sterne, Titom

