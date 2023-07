CRACKED COOKIES Grand-Failly, 23 septembre 2023, Grand-Failly.

Grand-Failly,Meurthe-et-Moselle

Concert « Cracked Cookies »

Trio féminin atypique, elles n’hésitent pas à craquer

les codes et à brancher les guitares sur du bon vieux

rock’n’roll avec des chansons cultes, entre vintage

et modernité, revisitant les standards du swing, du

rock’n’roll et de la chanson française.

En s’éloignant du cliché de la pin-up sexy, les

Cookies incarnent avec humour et dérision

différentes facettes de la femme moderne.. Tout public

Samedi 2023-09-23 20:30:00 fin : 2023-09-23 . 0 EUR.

Grand-Failly 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Cracked Cookies » concert

An atypical all-female trio, they don’t hesitate to break

and plug their guitars into good old-fashioned rock?n?roll

rock?n?roll with cult songs, between vintage and modern

and modernity, revisiting the standards of swing

rock?n?roll and French chanson.

Moving away from the sexy pin-up cliché, the

Cookies embody with humor and derision

different facets of the modern woman.

Concierto « Cracked Cookies

Un trío femenino atípico, no dudan en romper con

y enchufar sus guitarras al buen rock?n?

rock?n?roll con clásicos de culto, una mezcla de vintage y moderno, revisitando

modernidad, revisitando los estándares del swing, el rock?n?roll

rock?n?roll y chanson francesa.

Alejándose del cliché de pin-up sexy, las

Galletas encarnan, con humor y sorna

diferentes facetas de la mujer moderna.

Konzert « Cracked Cookies »

Als atypisches Frauentrio zögern sie nicht, die

die Codes zu brechen und die Gitarren an den guten alten Cookies

rock?n?Roll mit kultigen Songs zwischen Vintage

und Modernität, indem sie die Standards des Swing, des

rock?n?Roll und des französischen Chansons.

Indem sie sich vom Klischee des sexy Pin-up-Girls entfernen, machen die

Cookies verkörpern mit Humor und Spott

verschiedene Facetten der modernen Frau.

