Éte Actif – Laser game en forêt Grand Etang Saint-Estèphe, 28 juillet 2023, Saint-Estèphe.

Saint-Estèphe,Dordogne

Laser game en fôret : sans douleur et 100% fun, entre amis ou en famille, adultes comme enfants (à partir de 7 ans), venez vous défier sur les missions de laser game en extérieur dans les bois de l’étang de Saint-Estèphe.

12 personnes maximum. Tarif : 8€.

Rendez-vous côté stade au Grand Étang..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 17:30:00. .

Grand Etang

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Laser game in the woods: 100% fun and painless, with friends or family, adults and children (aged 7 and over), come and challenge yourselves to outdoor laser game missions in the woods around the Etang de Saint-Estèphe.

maximum 12 people. Price: 8?

Meet on the stadium side of the Grand Étang.

Juego láser en el bosque: indoloro y 100% divertido, con amigos o en familia, adultos y niños (a partir de 7 años), venga a desafiarse en las misiones de juego láser al aire libre en los bosques que rodean el Etang de Saint-Estèphe.

máximo 12 personas. Precio: 8 euros.

Encuentro en el lado del estadio del Grand Étang.

Lasergame im Wald: Schmerzfrei und 100% Fun, mit Freunden oder der Familie, Erwachsenen und Kindern (ab 7 Jahren), fordern Sie sich auf den Missionen des Lasergames im Freien in den Wäldern des Teichs von Saint-Estèphe heraus.

maximal 12 Personen. Preis: 8 ?

Treffpunkt: Stadionseite des Grand Étang.

Mise à jour le 2023-06-19 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin