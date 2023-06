Babyski nautique Grand Étang Saint-Estèphe, 9 juillet 2023, Saint-Estèphe.

Saint-Estèphe,Dordogne

Animation babyski nautique pour les enfants entre 4 et 10 ans.

Gratuit..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . .

Grand Étang

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Babyski animation for children aged 4 to 10.

Free admission.

Actividades de esquí para niños de 4 a 10 años.

Todo gratuito.

Wasser-Babyski-Animation für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-09 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin