« Grand et méchant, le loup? »

2022-10-26 – 2022-10-26

Jura Mercredi 26 octobre 2022 à 16h30 à la Ludythèque de Moirans-en-Montagne: « Grand & Méchant, le Loup? »

(contes et récits par Mapie Caburet, de la Compagnie « À la Lueur des Contes ») Que deviennent les histoires du Grand Méchant Loup quand c’est le loup qui les dit ? du rire pour frissonner de peur et de plaisir… Dès 5 ans.

Entrée libre et gratuite. media-moiransenmontagne@terredemeraude.fr +33 3 84 42 08 84 Médiathèque Ludythèque 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne

