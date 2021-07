Grand Est’ival de guitare : concert Rémi Jousselme Temple Saint Paul, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Strasbourg.

Temple Saint Paul, le samedi 17 juillet à 20:00

Musicien polyvalent, Rémi Jousselme est engagé dans un vaste champ de projets artistiques et partage la scène avec diverses formations, des chanteurs populaires ou classiques, des danseurs et des comédiens. Très actif dans le domaine de la musique d’aujourd’hui, il collabore avec des ensembles incontournables de la scène actuelle. Lauréat de plusieurs concours, dont le prestigieux “Printemps de la Guitare” en Belgique, il mène une carrière internationale en se produisant, lors de concerts et de Festivals, en tant que soliste ou chambriste à travers l’Europe, la Russie et l’Asie. Il a réalisé plusieurs cd’s et dvd allant du répertoire romantique à la création contemporaine en passant par la musique brésilienne. En parallèle de son activité artistique, Rémi Jousselme enseigne au Conservatoire (CRR) de Tours, ainsi qu’au Pôle Supérieur de Toulouse. Le programme proposé est nourri de ses amours musicaux et fait écho à l’histoire intime de ses origines familiales. L’artiste nous emportera dans son univers, où les musiques françaises et espagnoles s’épaulent, résonnant par sympathie ou de manière contrastée jusqu’à trouver une harmonie apaisée. Au programme, des œuvres Maurice Ravel, Joaquin Rodrigo, Fernando Sor, Joaquin Turina, Jacques Duphly, Federico Mompou et Atanas Ourkouzounov.

12€ (plein) // 8€ (-18 ans)

Temple Saint Paul 35, rue de la Tour, 67200 STRASBOURG Strasbourg Koenigshoffen Bas-Rhin



