Grand Est’ival de guitare : concert Ensemble Tremolo Temple Saint Paul, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Strasbourg.

Grand Est’ival de guitare : concert Ensemble Tremolo

Temple Saint Paul, le vendredi 16 juillet à 20:00

Après s’être concentrés sur l’organisation des différentes manifestations culturelles, les membres de l’Association Tremolo ont ressenti l’appel d’un retour aux sources. C’est ainsi que l’Ensemble Tremolo, à géométrie variable, s’est formé puis produit pour la première fois en 2019 lors d’un concert de promotion pour le Festival. La forme de L’Ensemble 2021 est un quatuor formé de Aurélie Olivéros, Evan Vercoutre, Jad El Khechen, Nicolas Otzenberger ainsi que de Sebastian Carrasco au théorbe. Les cinq musiciens se sont rencontrés au Conservatoire de Strasbourg lors de leurs études avec le Duo Melis. Avant de se réunir, chacun se produisait en concert, en solo ou au sein de différents ensembles en Europe, en Asie ou au Liban. Chacun apporte sa spécificité au sein du groupe à travers leurs expériences respectives (musique de chambre, improvisation expérimentale et orchestre). Leur répertoire se veut diversifié et embrasse diverses époques et styles, du baroque au contemporain à tendances traditionnelles en passant par le classique. L’ambiance de leurs concerts virevolte ainsi entre virtuosité, ambiance méditative et humour. Au programme de ce concert, des œuvres de Robert de Visée, Alessandro Piccinini et Girolamo Kapsberger au théorbe et Roland Dyens, Joseph Haydn, Jean-Marie, Raymond, Gaspar Sanz et Leo Brouwer en quatuor de guitares.

12€ (plein) // 8€ (-18 ans)

L’Ensemble Tremolo vous propose un concert diversifié débutant au théorbe et suivi d’un quatuor de guitares qui vous fera virevolter entre virtuosité, ambiance méditative et humour

Temple Saint Paul 35, rue de la Tour, 67200 STRASBOURG Strasbourg Koenigshoffen Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T20:00:00 2021-07-16T21:30:00