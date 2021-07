Grand Est’ival de guitare : concert Duo Odelia Temple Saint Paul, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Strasbourg.

Grand Est’ival de guitare : concert Duo Odelia

Temple Saint Paul, le dimanche 18 juillet à 17:00

Fondé en 2018, le Duo Odelia est né de la rencontre de Marie Sans et Alice Letort lors de leurs études à la Hochschule für Musik de Bâle. Elles décident de former un duo de guitares romantiques et commencent rapidement à faire découvrir en concert la finesse de ces instruments du XIXème siècle. Elles ont plaisir à faire résonner aujourd’hui deux guitares fabriquées vers 1825 par François Roudhloff, luthier de l’école de Mirecourt. Le Duo Odelia se produit régulièrement en concert à Bâle, Dijon, Grenoble, lors de festivals (Festival International de Guitare de Paris, Académie Internationale de Musique en Ariège). Marie et Alice proposent aussi des concerts privés, événements plus intimes, dans l’esprit des concerts de salon du XIXème siècle. Leur son rare, délicat et profond, apporte vie et fraîcheur à la musique pour guitare du XIXe siècle. Elles choisissent des œuvres variées, tantôt légères, tantôt rêveuses, pétillantes, théâtrales, qui touchent les mélomanes mais également un public moins initié à la musique classique. Marie et Alice explorent aussi un répertoire plus ancien au travers de leurs transcriptions, éclairant des pièces pour clavecin de couleurs nouvelles. Au programme, des œuvres de François Couperin, Fernando Sor, Antoine de Lhoyer, Mauro Giuliani et Jean-Philippe Rameau.

12€ (plein) // 8€ (-18 ans)

Temple Saint Paul 35, rue de la Tour, 67200 STRASBOURG Strasbourg Koenigshoffen Bas-Rhin



