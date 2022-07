Grand Est’Ival : Akademia Rives Dervoises, 15 juillet 2022, Rives Dervoises.

Grand Est’Ival : Akademia

2022-07-15 – 2022-07-15

3 ensembles de musique baroque en Haute-Marne.

Grand Est’ival est de retour cet été : même énergie, mêmes équipes, même volonté de retrouver le public !

Unis par un même souhait de faire vivre et valoriser le patrimoine architectural, gastronomique et naturel de la Région Grand Est, les ensembles musicaux du Collectif Musical du Grand Est mettent leurs talents au service du territoire et de ses habitants, en proposant des formats artistiques “tout terrain” pour faire résonner la culture hors les murs.

Le festival change de forme pour sa 3e édition et propose 3 week-ends musicaux du 1er au 31 juillet dans des sites à découvrir de 10 départements de notre grande région. Musique vocale et instrumentale, ancienne ou contemporaine, airs d’opéra ou chansons de variété, les petites et les grandes oreilles y trouveront leur compte.

Concert à 15h

