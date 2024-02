Grand Entretien avec Fatima Ouassak Académie du Climat Paris, jeudi 8 février 2024.

Le jeudi 08 février 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Un événement pour penser l’écologie dans les quartiers populaires !

Le Mouvement de l’Écologie Culturelle a le plaisir de vous convier au Grand Entretien qu’il organise avec Fatima Ouassak.

Essayiste, politologue, cofondatrice de Front de mères et de la Maison de l’écologie populaire Verdragon à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), Fatima Ouassak œuvre dans les quartiers populaires pour plus de justice sociale et écologique, contre les discriminations que subissent les femmes issues des minorités.

Elle a écrit La Puissance des mères – Pour un nouveau sujet révolutionnaire (ed. La Découverte, 2020) ainsi que Pour une écologie pirate – Et nous serons libres (ed. La Découverte, 2023).

Au cœur de ses combats, la volonté de faire émerger des quartiers populaires un projet écologiste, ainsi que la politisation de la figure de la mère, pour faire basculer l’ordre établi.

Lors de cet événement, nous explorerons les liens entre enjeux climatiques et quartiers populaires, et interrogerons l’écologie « libératrice et pirate » à laquelle appelle Fatima Ouassak. Ces espaces, souvent périphériques, politiquement délaissés, où le sentiment de déclassement est fort, ont un rapport singulier à l’ancrage et à la liberté de circuler selon l’essayiste. Parallèlement, ces quartiers souffrent particulièrement des effets du dérèglement climatique, de la mauvaise isolation des bâtiments, de la pollution de l’air et manquent cruellement d’espaces verts. Dès lors, comment développer une écologie politique dans les quartiers populaires, comment construire un futur désirable et émancipateur ?

Ce Grand Entretien sera animé par Nicolas Escach, co-fondateur du Mouvement de l’Écologie Culturelle, et Jennifer Gallé, journaliste au média Vert, partenaire de cet événement.

