. payant 8 €/ 6 € (réduits* et Amis du mahJ) *moins de 26 ans, allocataires de minima sociaux, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap (accompagnateur gratuit – demander une place gratuite à handicaps@mahj.org), mutilés de guerre, sur présentation d’un justificatif en cours de validité En conversation avec Virginie Bloch-Lainé Psychiatre, psychanalyste et écrivaine, Alice Cherki naît en 1936 dans une famille juive d’Algérie. Son exclusion de l’école française pendant la Seconde Guerre mondiale, et plus tard, sa confrontation avec la réalité coloniale lors de ses études de médecine éveillent sa conscience politique. Engagée dans la lutte pour l’indépendance, elle rejoint, en pleine guerre d’Algérie, Frantz Fanon, à l’hôpital psychiatrique de Blida, en 1953. Cette rencontre marquera sa vie et ses combats. En 1957, elle doit fuir l’Algérie et rejoint la Tunisie avant de s’installer à Paris en 1964, où elle termine sa formation de psychiatre. Au cours de sa carrière, elle publie de nombreux ouvrages sur les thèmes de l’altérité, de l’immigration, de la transmission des traumas et des silences de l’histoire. Son livre Frantz Fanon, portrait (Seuil, 2000) est une référence sur l’auteur des Damnés de la terre (1961). Ce programme a bénéficié du soutien de la DILCRAH musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/alice-cherki-30441 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2235834960450400077

