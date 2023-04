Grand entretien : Anne Sinclair musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le jeudi 01 juin 2023

de 19h00 à 20h30

Anne Sinclair converse avec Ivan Jablonka. Anne Sinclair présenta durant treize ans l'émission politique « 7 sur 7 », puis fut notamment directrice éditoriale du Huffington Post. Mais c'est désormais en écrivaine qu'elle interroge depuis plusieurs années son histoire familiale. Son grand-père maternel, le galeriste Paul Rosenberg, spolié sous le régime de Vichy, est au cœur de 21, rue La Boétie (2012). Dans La Rafle des notables (2020), elle revient sur la manière dont son grand-père paternel, Léonce Schwartz, échappe à la déportation après avoir été interné au camp de Compiègne-Royallieu. Enfin, la part juive de son histoire tient une place essentielle dans ses mémoires publiées en 2021 sous le titre Passé composé. musée d'art et d'histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris

