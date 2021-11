Grand diner lyrique 11ème édition Bizanos, 26 novembre 2021, Bizanos.

EUR 85 85 L’ARTC propose la onzième édition de son traditionnel diner lyrique qui se déroulera les vendredi 26 novembre et samedi 27 novembre 2021, à partir de 20h00, dans le cadre élégant du château de FRANQUEVILLE à BIZANOS.

Ce redémarrage s’accompagne d’une innovation au niveau culinaire. Les menus seront composés cette année par les équipes des jeunes traiteurs palois, ADQUAT. Vous apprécierez leur cuisine créative de haute qualité (chef issu de restaurants étoilés), élaborée avec des produits bio et éco responsables issus de leur propre potager et verger et des producteurs locaux.

L’animation lyrique sera assurée par Sylvie BARRET-NAGRODSKI, pianiste, chef de chant de l’Opéra de PARIS, accompagnant nos quatre artistes lyriques, Marjorie MURAY, soprano, Yana BOUKOFF, mezzo, Juan NOVAL MORO, ténor et Guillaume DUSSAU, basse.

