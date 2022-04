Grand déstockage de La Croix Rouge Française Ribérac Ribérac Catégories d’évènement: Dordogne

Ribérac

Grand déstockage de La Croix Rouge Française Ribérac, 23 avril 2022, Ribérac. Grand déstockage de La Croix Rouge Française Ribérac

2022-04-23 – 2022-04-23

Ribérac Dordogne La Croix Rouge de Ribérac organise un grand déstockage de 9h à 13h à la boutique : Impasse de la Piscine, route de Royan – Vente à petit prix de vêtements, chaussures, linge de maison A la brocante Avenue de la gare : meubles, vaisselle, bibelots, bijoux, articles de puériculture, jouets, livres… Ouvert à tous, entrée libre et gratuite. La Croix Rouge de Ribérac organise un grand déstockage de 9h à 13h à la boutique : Impasse de la Piscine, route de Royan – Vente à petit prix de vêtements, chaussures, linge de maison A la brocante Avenue de la gare : meubles, vaisselle, bibelots, bijoux, articles de puériculture, jouets, livres… +33 5 53 90 47 40 La Croix Rouge de Ribérac organise un grand déstockage de 9h à 13h à la boutique : Impasse de la Piscine, route de Royan – Vente à petit prix de vêtements, chaussures, linge de maison A la brocante Avenue de la gare : meubles, vaisselle, bibelots, bijoux, articles de puériculture, jouets, livres… Ouvert à tous, entrée libre et gratuite. © www.lasuze.fr/actualite/news_images/max/vetements-1.jpg

Ribérac

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Ribérac Autres Lieu Ribérac Adresse Ville Ribérac lieuville Ribérac Departement Dordogne

Ribérac Ribérac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riberac/

Grand déstockage de La Croix Rouge Française Ribérac 2022-04-23 was last modified: by Grand déstockage de La Croix Rouge Française Ribérac Ribérac 23 avril 2022 Dordogne Ribérac

Ribérac Dordogne