2022-02-16 – 2022-02-16

Saint-Quentin Aisne Emmaüs Saint-Quentin (35 chemin de Lehaucourt organise un grand déstockage les :

– mercredi 16 et vendredi 18 février de 13h30 à 17h

– samedi 19 février de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.

