Toulouse Haute-Garonne Après 2 ans d’absence en raison de la situation sanitaire, le grand défilé du Carnaval de Toulouse est enfin de retour !

Retrouvez les chars et ensembles défilants d’ici et d’ailleurs ! Dress code pour le public : tous en rose ! Le COCU appelle les Toulousain.e.s à se rassembler pour une parade tout en rose ! Un dress code évident dans la ville rose et l’occasion pour tous de s’unir aux couleurs de la Ville pour carnavaler ! L’objectif est simple : une parade ROSE ! Le parcours de cette 11ème édition sera :

