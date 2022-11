GRAND DEFILE DE LA SAINT-NICOLAS

2022-12-10 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-10 18:30:00 18:30:00 Saint Nicolas, bien que très occupé de par le monde n’a jamais manqué le rendez-vous de Sarreguemines ! Il sera donc bel et bien présent pour son traditionnel défilé ! À son arrivée, place du Marché, une grande distribution de pains d’épices saura régaler petits et grands ! dernière mise à jour : 2022-11-18 par

