Grand défi course landaise « avenir » Soustons, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Soustons.

Grand défi course landaise « avenir » 2021-07-12 – 2021-07-12 Place des Arènes Arènes

Soustons Landes

Qui remportera ce défi unique? Compétition sport traditionnel landais ! Les 2 meilleures ganaderias du niveau « avenir » s’affrontent pour la 1ère fois. L’avenir des acteurs de la course landaise (écarteurs et sauteurs) face à une sélection des vaches landaises les plus redoutables des ganaderias aux portes du niveau élite. Les ganaderias LA MECQUE et NOGUES se défient. Un moment de partage et d’émotion 100% sud ouest. Sport, art, découverte, passion et frissons au cœur d’une des plus belles arènes du Sud Ouest ! Une programmation unique sur la côte sud ouest des Landes!! A ne pas rater !

Qui remportera ce défi unique? Compétition sport traditionnel landais ! Les 2 meilleures ganaderias du niveau « avenir » s’affrontent pour la 1ère fois. L’avenir des acteurs de la course landaise (écarteurs et sauteurs) face à une sélection des vaches landaises les plus redoutables

+33 5 58 41 52 62

Qui remportera ce défi unique? Compétition sport traditionnel landais ! Les 2 meilleures ganaderias du niveau « avenir » s’affrontent pour la 1ère fois. L’avenir des acteurs de la course landaise (écarteurs et sauteurs) face à une sélection des vaches landaises les plus redoutables des ganaderias aux portes du niveau élite. Les ganaderias LA MECQUE et NOGUES se défient. Un moment de partage et d’émotion 100% sud ouest. Sport, art, découverte, passion et frissons au cœur d’une des plus belles arènes du Sud Ouest ! Une programmation unique sur la côte sud ouest des Landes!! A ne pas rater !

Cathy Miremont

dernière mise à jour : 2021-06-17 par