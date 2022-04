GRAND DÉFI BOUGEZ Juvignac Juvignac Catégories d’évènement: Hérault

Juvignac

GRAND DÉFI BOUGEZ Juvignac, 23 avril 2022, Juvignac. GRAND DÉFI BOUGEZ Juvignac

2022-04-23 – 2022-04-23

Juvignac Hérault Juvignac Le Grand Défi Vivez Bougez est lancé ! Développé par Épidaure, pôle de prévention de l’Institut régional du cancer de Montpellier (ICM-Val d’Aurelle), le Grand Défi Vivez Bougez promeut l’activité physique auprès des enfants et des adolescents. À Juvignac, l’événement grand public prend la forme d’un rallye photo à vivre en famille entre le parc Saint-Hubert et le parc des Thermes, le samedi 23 avril de 9h30 à 12h30.

Point de départ d’une matinée placée sous le signe du sport et du jeu, les participants seront d’abord accueillis au parc Saint-Hubert. Puis c’est un itinéraire original jalonné de mini-ateliers sportifs qui leur permettra de rejoindre le parc des Thermes pour résoudre une énigme. L’objectif des enquêteurs en herbe ? Dénicher et photographier à l’identique les indices donnés sur une planche. Un jeu à vivre en équipe et en famille qui permettra de récolter des « Cubes énergie » (représentant 15 minutes d’activité physique sans s’arrêter) dans le cadre du Grand Défi Vivez Bougez Parce qu’on peut bouger tout en apprenant, vous découvrirez aussi toute la richesse du patrimoine juvignacois : en apprendre un peu plus sur la source de la Valadière, repérer une mystérieuse tête de dieu ou encore observer les curiosités naturelles qui bordent la Mosson… L’aventure du rallye photo vous tente ? Voilà comment participer :

Rendez-vous au parc Saint-Hubert pour un départ échelonné de 9h30 à 10h30, avec petit-déjeuner vitaminé et musical offert par la Ville Rejoignez le parc des Thermes en « bougeant » via un itinéraire sportif

Résolvez l’énigme du rallye photo et faites la somme de vos « cubes énergies » À 12h30, la Ville vous offre l’apéritif au parc des Thermes

N’oubliez pas votre appareil photo (ou téléphone portable), un stylo et des baskets ! Le Grand Défi Vivez Bougez promeut l’activité physique auprès des enfants et des adolescents.

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

