Grand débat : Vin et politiques, une relation compliquée ? La Cité du Vin, 5 avril 2022, Bordeaux.

Grand débat : Vin et politiques, une relation compliquée ?

La Cité du Vin, le mardi 5 avril à 19:00

Indifférence, désintérêt, désamour, considération, appétence, attachement, ou passion, autant de sentiments suscités par le vin dans la sphère politique. Si les élus locaux ont le plus souvent tendance à défendre notre production viticole, les responsables nationaux sont bien plus partagés sur la question. Tandis que certains prônent un hygiénisme extrême et un durcissement de la loi Evin, d’autres mesurent l’importance culturelle, historique, sociale, et les enjeux économiques associés à cette boisson millénaire. Si la bienveillance est aujourd’hui de mise au sommet de l’état, cette tendance reste très récente. Alors que le débat divise dans l’hexagone, nos voisins italiens et espagnols valorisent depuis longtemps leur vignoble et leurs meilleurs crus. Quelle doit être l’attitude des responsables politiques vis-à-vis du vin ? Le vin est-il un outil politique et diplomatique pour un pays comme la France ? Quel regard portent réellement nos politiques sur le vin et la filière viticole ? Sont-ils prêts à défendre cette filière, à la valoriser et à l’aider à affronter les défis de demain ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre lors de ce grand débat. Avec : Nathalie Delattre, sénatrice de la Gironde Denis Saverot, auteur, directeur de la rédaction de La Revue du Vin de France Jérémy Cukierman, Master of Wine et directeur de Kedge Wine School Virginie Routis, sommelière à l’Elysée (sous réserve) Animé par Yann Chaigne, responsable programmes Kedge Wine School En partenariat avec KEDGE WINE SCHOOL

Entrée libre sur réservations

Indifférence, désintérêt, désamour, considération, appétence, attachement, ou passion, autant de sentiments suscités par le vin dans la sphère politique.

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T19:00:00 2022-04-05T20:30:00