Grand débat « Fabrique de nos villes. Ensemble, inventons la vie de demain » : délibération au conseil métropolitain, jeudi 11 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-12 00:00 – 00:00

Gratuit : non

Dans le cadre du conseil métropolitain, la délibération sur la feuille de route du Grand débat « Fabrique de nos villes. Ensemble, inventons la vie de demain » sera votée.



https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/grand-debat-fabrique-de-nos-villes-ensemble-inventons-la-vie-de-demain-deliberation-au-conseil-metropolitain