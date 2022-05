Grand déballage du Secours Populaire Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Grand déballage du Secours Populaire Valence, 20 mai 2022, Valence. Grand déballage du Secours Populaire Secours Populaire 41 rue de Verdun Valence

2022-05-20 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-21 18:00:00 18:00:00 Secours Populaire 41 rue de Verdun

Valence Drôme Grand déballage du Secours Populaire : grand choix de vêtements, chaussures. r r nVous vous ferez plaisir en aidant les autres. +33 4 75 40 96 00 Secours Populaire 41 rue de Verdun Valence

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Secours Populaire 41 rue de Verdun Ville Valence lieuville Secours Populaire 41 rue de Verdun Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Grand déballage du Secours Populaire Valence 2022-05-20 was last modified: by Grand déballage du Secours Populaire Valence Valence 20 mai 2022 Drôme Valence

Valence Drôme