Médiathèque 87330 Nouic, le dimanche 19 septembre à 09:00

LES BÉNÉVOLES DE LA MÉDIATHÈQUE RENÉ ROUGERIE VOUS PROPOSERONT UNE SÉLECTION ORIGINALE DE LIVRES D’OCCASION : POLAR, ALBUM JEUNESSE, BD, ROMAN, ESSAI, HISTOIRE, ÉDITEURS LOCAUX…

entrée libre

Médiathèque 87330 Nouic, 3, place Justin Labuze, Nouic, Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00

