Grand déballage des commerçants du Centre-Ville, 3 septembre 2021, Nantes.

2021-09-03

Horaire :

Gratuit : non

Plein Centre, l’association des commerçants et artisans du centre-ville de Nantes, annonce un week-end commercial les 3 et 4 septembre 2021.Organisé pour la troisième fois, après les éditions de 2019 et de 2020, avec l’accord et l’appui de la municipalité, les commerçants sédentaires du centre-ville proposeront donc à nouveau à leurs clientèles le vendredi à l’intérieur des boutiques et le samedi en boutiques et sur l’espace public, de 10h à 19h, de nombreuses bonnes affaires, promotions, déstockage ou ventes privées en cette rentrée.L’objectif est une nouvelle fois de dynamiser les flux et les ventes, dans une période qui demeure complexe pour de nombreuses activités et de faciliter pour le plus grand nombre, des temps de rencontres privilégiés entre les commerçants et les consommateurs. Après un été particulier et une météo capricieuse, le grand déballage c’est aussi l’occasion de flâner en centre-ville, de redécouvrir les personnalités qui l’animent et de retrouver des moments de partages conviviaux.

. Centre-ville Nantes