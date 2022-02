GRAND DÉBALLAGE DE PRINTEMPS Fontenoy-la-Joûte Fontenoy-la-Joûte Catégories d’évènement: Fontenoy-la-Joûte

Meurthe-et-Moselle

GRAND DÉBALLAGE DE PRINTEMPS Village du Livre 39 bis rue Division Leclerc Fontenoy-la-Joûte

2022-04-18 – 2022-04-18

Fontenoy-la-Joûte Meurthe-et-Moselle C’est avec un grand plaisir que Les Amis du Livre vous annoncent le Grand Déballage de Printemps qui aura lieu le Lundi 18 avril 2022 de 9h à 18h.

Pour cette 14ème édition, les bouquinistes résidant au village vous invitent à vous installer dans les granges et les rues du village, ainsi que dans la Galerie Mengotti.

Livres anciens et d’occasion, affiches, BD, poches tous thèmes.

