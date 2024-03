Grand Déballage de printemps Dax, vendredi 26 avril 2024.

Grand Déballage de printemps Dax Landes

C’est LE GRAND DEBALLAGE au Centre-Ville de Dax. Des prix incroyables et des fins de séries pour faire de véritables bonnes affaires chez les commerçants participants! Organisé par Daxatou, l’association des commerçants et artisans du Grand Dax. Plus d’infos sur daxatou.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 10:00:00

fin : 2024-04-27 19:00:00

Rues Piétonnes

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine daxatou@wanadoo.fr

