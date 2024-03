Grand déballage de printemps à Latour Bas Elne Weldom Latour-Bas-Elne, samedi 6 avril 2024.

Début : 2024-04-06T09:00:00+02:00 – 2024-04-06T09:30:00+02:00

Samedi 6 Avril 2024 GROSSE JOURNEE sur le parking de Weldom Latour Bas Elne organisé par L’association Les Métiers de Latour.

Les commerçants de l’association du village seront présents et plus de trente exposants sur plusieurs stands ainsi qu’une démonstration de plancha et dégustation en partenariat avec la boucherie Ducatteau de Latour-Bas-Elne.

Au programme, des stands de créateurs, des boutiques originales, des produits locaux, un food truck, une buvette, des animations.

Mettez une croix sur le calendrier et venez passer un bon moment de convivialité sur le parking de Weldom LATOUR BAS ELNE le 6 Avril .

Weldom Avenue Lou Torrent 66200 Latour Bas Elne Latour-Bas-Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0611034720 »}] gratuit

animation