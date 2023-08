Journées Européennes du Patrimoine dans le Grand Cubzaguais Grand Cubzaguais Bourg, 16 septembre 2023, Bourg.

Bourg,Gironde

Vendredi 15 et samedi 16 :

– « Fêtons le fleuve » sur le port de Bourg avec des concerts, spectacles et balades nautiques…

Samedi 16 de 15h à 18h :

– Découvrez l’église Saint-Géronce de Bourg et ses orgues.

Entrée libre mais inscription conseillée. Nombre de places limité à 8 personnes par groupe. Durée : environ 45 min

associationaospb@gmail.com, 06 67 27 69 17.

Samedi 16 et dimanche 17 :

– » Musée de la Citadelle – Souterrains et Calèches »

Entrée libre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Tel : 05 57 68 23 57

– le city golf à Bourg (gratuit sur réservation à l’OT).

– Grotte de pair non pair à Prignac : 6 visites par jour gratuites sur réservation sur

https://www.pair-non-pair.fr/.

Grand Cubzaguais

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Friday 15th and Saturday 16th :

– « Fêtons le fleuve » (Let’s celebrate the river) on the port of Bourg with concerts, shows and water rides?

Saturday 16th from 3pm to 6pm:

– Discover Bourg’s Saint-Géronce church and its organs.

Free admission, but registration recommended. Places limited to 8 per group. Duration: approx. 45 min

associationaospb@gmail.com, 06 67 27 69 17.

Saturday 16 and Sunday 17:

– « Musée de la Citadelle – Souterrains et Calèches » (Citadel Museum – Underground passages and horse-drawn carriages)

Free admission 10am to 12:30pm and 2pm to 6:30pm

Tel: 05 57 68 23 57

– city golf in Bourg (free with reservation at the Tourist Office).

– Grotte de pair non pair in Prignac: 6 visits a day free of charge on reservation at

https://www.pair-non-pair.fr/

Viernes 15 y sábado 16 :

– « Celebremos el río » en el puerto de Bourg con conciertos, espectáculos y atracciones acuáticas..

Sábado 16 de 15:00 a 18:00 h:

– Descubra la iglesia de Saint-Géronce de Bourg y sus órganos.

Entrada gratuita pero se recomienda inscribirse. Plazas limitadas a 8 personas por grupo. Duración: 45 minutos aproximadamente

associationaospb@gmail.com, 06 67 27 69 17.

Sábado 16 y domingo 17 :

– « Musée de la Citadelle – Souterrains et Calèches » (Museo de la Ciudadela – Pasajes subterráneos y coches de caballos)

Entrada gratuita de 10h a 12h30 y de 14h a 18h30

Teléfono: 05 57 68 23 57

– city golf en Bourg (gratuito previa reserva en la Oficina de Turismo).

– Grotte de pair non pair en Prignac: 6 visitas diarias gratuitas previa reserva en

https://www.pair-non-pair.fr/

Freitag, 15. und Samstag, 16:

– « Fêteons le fleuve » am Hafen von Bourg mit Konzerten, Aufführungen und Bootsfahrten?

Samstag, den 16. von 15:00 bis 18:00 Uhr:

– Entdecken Sie die Kirche Saint-Géronce in Bourg und ihre Orgeln.

Freier Eintritt, aber Anmeldung empfohlen. Die Anzahl der Plätze ist auf 8 Personen pro Gruppe begrenzt. Dauer: ca. 45 min

associationaospb@gmail.com, 06 67 27 69 17.

Samstag, 16. und Sonntag, 17:

– » Museum der Zitadelle – Unterirdische Gänge und Kutschen »

Freier Eintritt von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr

Tel: 05 57 68 23 57

– der City Golf in Bourg (kostenlos bei Reservierung im Tourismusbüro).

– Grotte de pair non pair in Prignac: 6 Besichtigungen pro Tag kostenlos mit Reservierung unter

https://www.pair-non-pair.fr/

