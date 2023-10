Cinquièmes assises nationales de l’environnement karstiques Grand Couvent – Gramat Gramat, 9 décembre 2023, Gramat.

La connaissance, la gestion et la préservation des milieux karstiques est un engagement majeur de la Fédération Française de Spéléologie (FFS). Afin de diffuser ses actions, de les développer, et d’orienter sa politique environnementale dans un cadre partagé et concerté, la FFS organise régulièrement des temps forts d’échanges réunissant des experts, des acteurs et des organismes poursuivant les mêmes objectifs de connaissance, de gestion et de protection de ces milieux particuliers. Aussi en 2023, notre Fédération organise les cinquièmes Assises Nationales de l’Environnement Karstique. Le Comité de Spéléologie Régional Occitanie et le Comité Spéléologique Régional Nouvelle- Aquitaine ont été missionnés par la Fédération pour organiser conjointement cette manifestation d’envergure.

Pour participer à ce temps fort de réflexion, d’étude et de communication sur le karst, nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 novembre 2023.

! Les inscriptions sont limitées à 180 participants, places limitées dans les tables rondes entre 50 et 75 participants en fonction des salles !

Grand Couvent – Gramat Grand Couvent 33 avenue Louis Mazet 46500 GRAMAT Gramat 46500 Lot Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

2023-12-10T09:30:00+01:00 – 2023-12-10T15:00:00+01:00