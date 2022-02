Grand Corps Malade Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Grand Corps Malade Zénith Nantes Métropole, 8 décembre 2022, Saint-Herblain. 2022-12-08

Horaire : 20:00

Gratuit : non 30 € à 65 €BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, www.ospectacles.fr, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com- PMR (personne à mobilité réduite) : contact@ospectacles.fr Concert. Avec le succès de son dernier album, “Mesdames”, certifié disque de platine en moins de 2 mois, Grand Corps Malade revient pour une tournée des Zénith. Entouré de ses musiciens, Grand Corps Malade nous présente un concert plus rythmé que jamais. Zénith Nantes Métropole adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

