Grand Corps Malade, 26 mars 2022-26 mars 2022, Marseille.

Grand Corps Malade 2022-03-26 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-26 Le Dôme 48 Avenue Saint-Just

Marseille Bouches-du-Rhône

30 60 Avec le succès de son dernier album « Mesdames » certifié disque de platine en moins de 2 mois, Grand Corps Malade revient pour une tournée des Zénith en France, Belgique et Suisse.



Entouré de ses musiciens, Grand Corps Malade nous présente un concert plus rythmé que jamais.



En collaboration avec Caramba Culture Live et Rachidou Music.

Entouré de ses musiciens, Grand Corps Malade nous présente un concert plus rythmé que jamais.

http://grandcorpsmalade.fr/

Entouré de ses musiciens, Grand Corps Malade nous présente un concert plus rythmé que jamais.

Avec le succès de son dernier album « Mesdames » certifié disque de platine en moins de 2 mois, Grand Corps Malade revient pour une tournée des Zénith en France, Belgique et Suisse.



Entouré de ses musiciens, Grand Corps Malade nous présente un concert plus rythmé que jamais.



En collaboration avec Caramba Culture Live et Rachidou Music.