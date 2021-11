Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe GRAND CORPS MALADE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

GRAND CORPS MALADE Le Mans, 9 décembre 2021, Le Mans. GRAND CORPS MALADE Antarès 2 Avenue Antares Le Mans

2021-12-09 20:00:00 – 2021-12-09 22:30:00 Antarès 2 Avenue Antares

Jean-Rachid présente GRAND CORPS MALADE en collaboration avec Caramba Culture Live et Rachidou Music Avec le succès de son dernier album « Mesdames » certifié disque de platine en moins de 2 mois, Grand Corps Malade revient pour une tournée des Zénith en France, Belgique et Suisse. Entouré de ses musiciens, Grand Corps Malade nous présente un concert plus rythmé que jamais. Il sera au Mans le 9 décembre prochain.

