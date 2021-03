Istres Istres Bouches-du-Rhône, Istres Grand Corps Malade Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Grand Corps Malade, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Istres. Grand Corps Malade 2021-07-08 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-08 Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne

Istres Bouches-du-Rhône Istres En première partie de cette soirée mettant à l’honneur le texte, c’est UssaR qui nous dévoilera ses chansons pop électroniques à la fois mélancoliques, sensibles et éminemment texturée. L’auteur-compositeur-interprète, Grand Corps Malade, premier à avoir popularisé le slam en France et référence en matière de musique et de poésie urbaine, nous présentera son nouvel album « Mesdames », dédié aux femmes. +33 4 42 81 76 00 L’auteur-compositeur-interprète, Grand Corps Malade, premier à avoir popularisé le slam en France et référence en matière de musique et de poésie urbaine, nous présentera son nouvel album « Mesdames », dédié aux femmes. En première partie de cette soirée mettant à l’honneur le texte, c’est UssaR qui nous dévoilera ses chansons pop électroniques à la fois mélancoliques, sensibles et éminemment texturée.

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Ville Istres