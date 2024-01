GRAND CORPS MALADE – HOSHI THEATRE DE PLEIN AIR – PARC EXPO Colmar, vendredi 2 août 2024.

Grand Corps Malade Cela fait près de 20 ans que Grand Corps Malade nous distille son flow grave et inimitable. Comme il a l’habitude de le faire, le slammeur francilien élargit sa réflexion intime à l’ensemble à la société afin de saisir les éléments qui nous entourent. Ainsi, il capture l’esprit d’une époque. Son approche personnelle ouvre la porte à de nombreuses thématiques essentielles d’aujourd’hui : le regard que l’on peut porter les uns sur les autres, le regard qu’on porte à notre propre reflet dans le miroir ou dans les yeux de ceux qui nous environnent. Sur scène, il nous invite autant à une danse chaloupée qu’à un instant d’écoute incomparable.Hoshi Elle a su imposer sa singularité avec détermination, et parfois même sans concession. Aujourd’hui, Hoshi – « étoile » en japonais – apparaît comme la figure essentielle d’une scène française consciente des nouveaux enjeux d’une société en pleine mutation. En pionnière, parfois en visionnaire, la jeune Versaillaise apparaît comme la figure de proue d’une génération qui affiche sa différence. Si elle n’hésite pas à aborder les sujets sombres elle le fait avec la distance de celle qui évite toute complaisance. En multipliant les hits dansants, sa pop électronique emprunte sur scène des voies festives et colorées pour le plaisir du plus grand nombre.

Tarif : 55.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-08-02 à 20:00

THEATRE DE PLEIN AIR – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68