Dordogne Boulazac Isle Manoire Vendredi 2 décembre Jean-Rachid présente GRAND CORPS MALADE en collaboration avec ANOUCHE LIVE ET CARAMBA CULTURE LIVE. Avec le succès de son dernier album « Mesdames » certifié disque de platine en moins de 2 mois, Grand Corps Malade revient pour une tournée des Zénith en France, Belgique et Suisse. Entouré de ses musiciens, Grand Corps Malade nous présente un concert plus rythmé que jamais. Prix de la place : à partir de 30€ Vendredi 2 décembre Jean-Rachid présente GRAND CORPS MALADE en collaboration avec ANOUCHE LIVE ET CARAMBA CULTURE LIVE. Avec le succès de son dernier album « Mesdames » certifié disque de platine en moins de 2 mois, Grand Corps Malade revient pour une tournée des Zénith en France, Belgique et Suisse. Entouré de ses musiciens, Grand Corps Malade nous présente un concert plus rythmé que jamais. Prix de la place : à partir de 30€ +33 6 27 25 77 59 Chargée promo Peel Productions

