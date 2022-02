Grand Corps Malade Arena Du Pays D’Aix, 19 novembre 2022, Aix-en-Provence.

Grand Corps Malade

Arena Du Pays D’Aix, le samedi 19 novembre à 20:00

Jean-Rachid présente En collaboration avec Anouche Live et Caramba Culture Live : Grand Corps Malade en concert Entre une sélection de ses classiques, et les titres phares de son dernier album « Mesdames », entre morceaux intimistes et rythmiques musclées/electro, le prochain concert de Grand Corps Malade s’annonce riche et varié. Un album en hommage aux femmes, composé de 10 duos avec notamment Véronique Sanson, Louane, Suzane, Camille Lellouche, Laura Smet, Julie & Camille Berthollet mais aussi Manon, Amuse-Bouche et Alicia., « Parce que l’avenir appartient à celles qu’on aime trop » Avec 3 musiciens dont Mosimann (DJ et réalisateur de l’album « Mesdames » ), Grand Corps Malade nous emmène dans son univers engagé, parfois grave , parfois drôle… toujours poétique. Réedition de MESDAMES – Sortie 11 septembre 2020 ‘Le sens de la famille feat Leïla Bekhti’ : [https://youtu.be/jaEmsZYCn24](https://youtu.be/jaEmsZYCn24) ‘Nos plus belles années feat Kimberose’ : [https://youtu.be/oVB92jV9za0](https://youtu.be/oVB92jV9za0) ‘Derrière le brouillard feat Louane’ : [https://youtu.be/xIJ46_OXtx8](https://youtu.be/xIJ46_OXtx8) Billetterie : [https://bit.ly/GCM-Aix-19nov22](https://bit.ly/GCM-Aix-19nov22)

De 30 à 66€

Arena Du Pays D’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



2022-11-19T20:00:00 2022-11-19T22:00:00