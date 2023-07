Atelier Patrimoine : Les pigeonniers du Grand Contras et la permaculture Grand Contrras Moirax, 13 juillet 2023, Moirax.

Moirax,Lot-et-Garonne

Avec cet atelier vous plongerez dans la vie quotidienne d’un domaine rural des XVIIIe et XIXe siècles. Héritiers des lieux, Marithé et Jean-Paul CABIAC vous feront découvrir une chartreuse, ses pigeonniers, sa mare et son potager.

Jardiniers passionnés, ils vous initieront à l’art de la permaculture.

2023-07-13

Grand Contrras

Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



With this workshop, you’ll plunge into the daily life of an 18th- and 19th-century country estate. Heirs to the estate, Marithé and Jean-Paul CABIAC will introduce you to a Carthusian monastery, its dovecotes, pond and vegetable garden.

Passionate gardeners, they will introduce you to the art of permaculture

Este taller le transportará a la vida cotidiana de una finca de los siglos XVIII y XIX. Marithé y Jean-Paul CABIAC, herederos de la finca, le harán descubrir una cartuja, sus palomares, su estanque y su huerto.

Apasionados de la jardinería, le iniciarán en el arte de la permacultura

In diesem Workshop tauchen Sie in das Alltagsleben eines Landgutes aus dem 18. und 19. Marithé und Jean-Paul CABIAC, die Erben des Anwesens, zeigen Ihnen ein Kartäuserkloster, seine Taubenschläge, seinen Teich und seinen Gemüsegarten.

Sie sind leidenschaftliche Gärtner und führen Sie in die Kunst der Permakultur ein

