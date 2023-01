Grand concours d’écriture Bouxwiller Bouxwiller Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Bouxwiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Grand concours d’écriture Bouxwiller, 1 février 2023, Bouxwiller Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Bouxwiller. Grand concours d’écriture 3 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

2023-02-01 – 2023-03-20 Bouxwiller

Bas-Rhin Bouxwiller Bas-Rhin 0 EUR Après le succès remporté par l’édition 2022, l’Association des Amis du Musée du Pays de Hanau organise à nouveau un grand concours d’écriture. Cette année, le thème choisi est le Bastberg, colline mythique située sur les bans de Bouxwiller, Imbsheim et Griesbach-le-Bastberg. Vous avez envie d’écrire, en prose ou en vers, ou sous forme de bande dessinée ? Même si vous n’avez jamais osé, participez sans complexe à ce concours ! Qu’il s’agisse des légendes liées à cette colline, de son passé minier et industriel, de ses richesses géologiques et paléontologiques, de sa flore et sa faune si particulières, de son cadre romantique ou de ses vues panoramiques, les sujets ne manquent pas. Vous pourrez vous exprimer en français, en alsacien, en allemand ou en un peu des trois, si cela vous facilite la tâche. Une seule contrainte : votre texte doit être inédit. L’écriture peut être individuelle ou collective et les candidatures seront réparties en trois catégories d’âge. Le règlement complet et les formulaires d’inscription sont disponibles en format papier au Musée du Pays de Hanau et à la mairie de Bouxwiller, en format numérique sur le site du musée (https://www.museedupaysdehanau.eu), sur le site de la Ville (https://bouxwiller.eu), ou sur simple demande par courriel à amis@museedupaysdehanau.eu. Date limite de remise des textes : le 20 mars 2023. +33 3 88 00 38 39 Bouxwiller

dernière mise à jour : 2023-01-19 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Bouxwiller Adresse 3 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Ville Bouxwiller Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Bouxwiller lieuville Bouxwiller Departement Bas-Rhin

Bouxwiller Bouxwiller Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller-office-de-tourisme-intercommunal-de-hanau-la-petite-pierre-bouxwiller/

Grand concours d’écriture Bouxwiller 2023-02-01 was last modified: by Grand concours d’écriture Bouxwiller Bouxwiller 1 février 2023 3 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin Bas-Rhin Bouxwiller Bouxwiller, Bas-Rhin Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

Bouxwiller Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Bouxwiller Bas-Rhin