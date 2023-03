Grand concours de soupe Villars Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Grand concours de soupe. Evènement gratuit. Lots à gagner. Bière locale. Musique. Gâteaux maison. Quizz. Stands.

Pour les cuistos: Vous souhaitez concourir seul ou en équipe? Inscrivez-vous 06.85.62.76.43 au et rendez-vous le 2 avril à 13h45 sur la place de l’église pour déposer votre marmite chaude (min 3L uniquement). Salées, sucrées, chaudes ou rafraîchissantes.

Pour les gourmands: Nous vous attendons dès 14h pour venir déguster gratuitement chaque soupe et voter pour le plus grand gagnant de cette 1ère édition de la Grosse Popotte. N'hésitez pas à ramener votre bol, des gobelets seront fournis sur place, et un grand jeu vous attend pour tester vos connaissances.

