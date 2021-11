Grand concours de pommes de pin décorées Jussey, 4 décembre 2021, Jussey.

Jussey Haute-Saône

EUR A l’occasion du Marché de Noël de Jussey, venez participer à notre grand concours de pommes de pin décorées, le vendredi 3 et le samedi 4 décembre et tentez de gagner votre pain d’épices.

Pour participer il vous suffit:

– de remplir un bulletin de participation (disponible sur demande à l’Office de Tourisme)

– de venir accrocher votre pomme de pin décorée sur le thème de Noël sur notre sapin le vendredi 3 de 10h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi 4 de 10h à 12h et de 14 à 17h.

Tirage au sort le samedi 4 décembre à 17h !

Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter:

– par téléphone au 03 84 92 21 42

– par mail: contact@jussey-tourisme.com

Tirage au sort samedi 4 à 17h.

