Paris Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Grand Concert Symphonique Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Grand Concert Symphonique Église Sainte-Marie des Batignolles, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Grand Concert Symphonique

Église Sainte-Marie des Batignolles, le samedi 26 juin à 16:00

par l’orchestre symphonique : la Philharmonie Parisienne Direction Jérôme Simon

Participation libre aux frais

Beethoven : Symphonie n°IV & Mozart : Ouverture de Don Giovanni Église Sainte-Marie des Batignolles 77 place du docteur Félix Lobligeois, 75017 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T16:00:00 2021-06-26T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Sainte-Marie des Batignolles Adresse 77 place du docteur Félix Lobligeois, 75017 Paris Ville Paris lieuville Église Sainte-Marie des Batignolles Paris