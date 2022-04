Grand concert Requiem de Fauré

2022-05-08 16:30:00 – 2022-05-08 organisé par l’association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis.

A l’orgue Christian OTT titulaire des grandes orgues de Versailles

Les musiciens et la chorale Cantoria de Brest sous la direction de Jean Claude Quéro interprèteront le Requiem de Fauré. organisé par l’association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis.

