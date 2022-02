Grand concert pour les aixois Aix-en-Provence, 17 avril 2022, Aix-en-Provence.

Grand concert pour les aixois 380 Avenue Max Juvénal 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

2022-04-17 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-17 380 Avenue Max Juvénal 34 place des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Pour ce traditionnel concert offert aux Aixois, le chœur s’associe à Sigvards Klava, directeur du Chœur de la Radio lettone. Ensemble, ils pénètrent le sublime répertoire choral a cappella, venu des pays slaves et baltes. Inspirées par la liturgie orthodoxe, les œuvres de Georgy Sviridov et Sergueï Rachmaninov s’adressent directement au monde spirituel. Plus récentes, les pièces du finlandais Einojuhani Rautavaara et du letton Pēteris Vasks s’inspirent librement du Moyen-Âge, invitent par leurs trames planantes à l’introspection et à la contemplation.



● Gueorgui Sviridov (1915-1998) : Chants et prières

● Sergueï Rachmaninov (1873-1943) : Concerto pour chœur

● Einojuhani Rautavaara (1928-2016) : Première Élégie

● Pēteris Vasks (né en 1946) : Le Message de la mésange.

Fondé par Laurence Equilbey, accentus nourrit depuis près d’une décennie une relation affective avec le public du Grand Théâtre, devant lequel il se produit régulièrement.

Pour ce traditionnel concert offert aux Aixois, le chœur s’associe à Sigvards Klava, directeur du Chœur de la Radio lettone. Ensemble, ils pénètrent le sublime répertoire choral a cappella, venu des pays slaves et baltes. Inspirées par la liturgie orthodoxe, les œuvres de Georgy Sviridov et Sergueï Rachmaninov s’adressent directement au monde spirituel. Plus récentes, les pièces du finlandais Einojuhani Rautavaara et du letton Pēteris Vasks s’inspirent librement du Moyen-Âge, invitent par leurs trames planantes à l’introspection et à la contemplation.



● Gueorgui Sviridov (1915-1998) : Chants et prières

● Sergueï Rachmaninov (1873-1943) : Concerto pour chœur

● Einojuhani Rautavaara (1928-2016) : Première Élégie

● Pēteris Vasks (né en 1946) : Le Message de la mésange.

380 Avenue Max Juvénal 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-15 par