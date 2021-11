Grand concert pour l’année Saint-Saëns Sens, 27 novembre 2021, Sens.

Grand concert pour l’année Saint-Saëns Place de la République Cathédrale Saint-Etienne Sens

2021-11-27 – 2021-11-27 Place de la République Cathédrale Saint-Etienne

Sens 89100

0 0 EUR Que dites-vous de venir partager des merveilleuses musiques pour un temps de Noël et l’année Saint-Saëns ?

Le chef d’orchestre Laurent Boer et la centaine de musiciens et choristes de l’Ensemble Polyphonique de Choisy-le-Roi et l’Académie d’Orchestre, associeront les musiques du baroque au romantisme de :

Arcangelo CORELLI (1653-1713) – Concerto pour la nuit de Noël

Jean-Sébastien BACH (1685-1750) – Cantate 61 pour l’Avent de Noël

Camille SAINT-SAËNS (1835-1921) – Oratorio de Noël

A travers les siècles, la beauté de Noël, un moment lumineux porteur d’espoir… avec la participation chantante du public… en pleine renaissance d’une vie culturelle partagée tant attendue !

En raison de son ampleur et beauté, nous avons choisi d’organiser ce grand concert à la première cathédrale gothique, à Sens, belle ville touristique bourguignonne et icaunaise !

Les portes de la cathédrale ouvriront à 19h30, le temps pour vous de profiter d’une belle visite de la ville, ses musées et ses commerces.

terrassesdubelair@gmail.com +33 3 86 65 19 49

Que dites-vous de venir partager des merveilleuses musiques pour un temps de Noël et l’année Saint-Saëns ?

Le chef d’orchestre Laurent Boer et la centaine de musiciens et choristes de l’Ensemble Polyphonique de Choisy-le-Roi et l’Académie d’Orchestre, associeront les musiques du baroque au romantisme de :

Arcangelo CORELLI (1653-1713) – Concerto pour la nuit de Noël

Jean-Sébastien BACH (1685-1750) – Cantate 61 pour l’Avent de Noël

Camille SAINT-SAËNS (1835-1921) – Oratorio de Noël

A travers les siècles, la beauté de Noël, un moment lumineux porteur d’espoir… avec la participation chantante du public… en pleine renaissance d’une vie culturelle partagée tant attendue !

En raison de son ampleur et beauté, nous avons choisi d’organiser ce grand concert à la première cathédrale gothique, à Sens, belle ville touristique bourguignonne et icaunaise !

Les portes de la cathédrale ouvriront à 19h30, le temps pour vous de profiter d’une belle visite de la ville, ses musées et ses commerces.

Place de la République Cathédrale Saint-Etienne Sens

dernière mise à jour : 2021-10-30 par