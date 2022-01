Grand concert : Passion selon St-Jean de J. S. Bach par Gli Angeli Saessolsheim église St-Jean Baptiste, 16 mars 2022, Saessolsheim.

GRAND CONCERT : Mercredi 16 mars 2022 à 20h à l’église de Saessolsheim. Passion selon St-Jean de J. S. Bach Ensemble Gli Angeli Genève, direction (et basse solo) Stephan MacLeod Entrée : 20€/30€/10€ ; possibilité de co-voiturage ; possibilité de repas avant le concert Le 16 mars prochain, c’est une œuvre parmi les plus significative de la musique classique, la Passion selon St-Jean de J. S. Bach qui sera donnée à Saessolsheim par l’excellent ensemble Gli Angeli Genève : un grand concert, qui sera l’un des événements les plus importants dans le domaine de la musique classique en Alsace pour tout 2022. Concert sur réservation. Plus on réserve tôt, mieux on est placé. Trente deux musiciens professionnels sur scène. Une œuvre grandiose, où Bach a mis le meilleur de lui-même. Après avoir lui-même réuni et sélection les textes pour composer cette œuvre, il y a mis avec toute la ferveur dont il est capable, une intensité musicale rare, que ce soit dans les chœurs (qui font vivre les événements tragiques de la Passion, par moment menaçants) ou les airs dont certains dégagent une émotion fervente. L’évangéliste fait vivre le récit d’un bout à l’autre de cette œuvre grandiose. Le texte (en Allemand) et la traduction seront projetés en temps réel sur un écran, pendant le concert. Ce concert sera un des événements les plus importants en ce qui concerne la musique classique en Alsace en 2022. En 1995, l’Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim réussit le pari de construire un nouvel orgue, superbe, dans l’église de Saessolsheim. Depuis ce sont 27 ans de musiques, plus de 250 concerts de qualité, 22 stages internationaux d’orgue, 15 enregistrements de CD, de nombreux enregistrements vidéos visibles sur youtube. En somme : une très riche activité, impressionnante : Saessolsheim est devenu un haut lieu de la musique en Alsace. Avec, entre autres pour ce concert, de grands solistes internationaux réputés parmi les ensembles spécialisés en musique baroque : Julian Prégardien (Allemagne, évangéliste), Aleksandra Lewandowska (Pologne, soprano), Jenny Högström (Suède, soprano), Alex Potter (Angeleterre, contre-ténor), Maximilian Vogler (Allemagne, ténor), Stephan MacLeod (Genève, basse et direction), Benoît Arnould (France, baryton), Leila Schayegh (Bâle, violon), Romina Lischka (Autriche, viole de Gambe), Alexis Kossenko (France, traverso), Emmanuel Laporte (France, hautbois)… Contact, réservation : ASAMOS, téléphone : 06 88 12 54 79 ; E-mail : [asamos@orange.fr](mailto:asamos@orange.fr) ; site : [http://asamos.org](http://asamos.org) Co-voiturages possibles : nous consulter, nous essayerons de les organiser pour vous Tous les détails : [http://www.asamos.org/](http://www.asamos.org/) Réservation : e-mail : [asamos@orange.fr](mailto:asamos@orange.fr) ; tel : 06 88 12 54 79

