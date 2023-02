Grand concert jazz, 3 mars 2023, Celles-sur-Belle .

Vendredi 3 mars à 20h30 salle des fêtes de Verrines-sous-Celles

Le Big Band Cellois vous propose un grand concert de Jazz avec la participation d’un autre orchestre, le Big Band de Jazz Harmony’s Swing de la Flotte en Ré.

En 2008, est née de l’harmonie municipale de la Flotte en Ré, une section jazz nommée Harmony’s Swing afin de s‘exprimer dans un autre genre musical, le Big Band. Un grand travail a été effectué pour donner une couleur chaude et swing aux standards de jazz américains des années 50. Cet orchestre est composé d’environ 20 à 25 musiciens réthais et rochelais et est sous la direction du tubiste Pascal Rousseau.

10€ (pour les plus de 15 ans)

Réservation possible sur Hello Asso

Renseignements : 06 16 56 34 34

http://www.bigbandcellois.fr

Pierre Nadler 2022

